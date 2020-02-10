Анонимы «заминировали» суды и школы Петербурга

Рабочая неделя в Петербурге снова началась с сообщений о минировании. Письма с угрозами взрыва пришли на электронные адреса районных судов утром 10 февраля.

В городе эвакуируют Смольнинский, Петроградский, Красногвардейский и Октябрьский районный суды. Здания предстоит проверить на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ, сообщает Объедиенная пресс-служба судов Петербурга.

В список анонимов также попали десятки школ, лицеев и гимназий. Среди них детский дом-школа №18, школа №507, гимназия №628, школа №10, центр образования №162 и другие учебные заведения.

Напомним, письма с угрозами взрыва начали приходить в конце ноября 2019 года. Анонимы заявили, что будут отправлять их до тех пор, пока не получат 120 биткоинов или почти 990 тыс. долларов. Деньги им якобы задолжал основатель группы «Царьград» Константин Малофеев. Предприниматель свою причастность к криптовалюте опроверг.