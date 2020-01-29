Петербург отметил два месяца эвакуаций

Неизвестные продолжают терроризировать Петербург анонимными сообщениями о минировании. С первых писем прошло два месяца. Требования с тех пор не изменились — неизвестные хотят биткоины.

Массовые эвакуации начались 28 января. На электронные адреса судов Петербурга пришли письма с угрозами взрыва. На улицу вывели 1 тыс. 329 человек. Судебные процессы, включая рассмотрение дела о теракте в метро, были прерваны. Здания проверили на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств, однако ничего опасного не нашли. Сообщения оказались ложными.

Анонимы потребовали 120 биткоинов или почти 990 тыс. долларов. Деньги им якобы задолжал основатель группы «Царьград» Константин Малофеев. Сам предприниматель причастность к криптовалюте подтвердил.

«Сообщения о Взрывах будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг», — пригрозили неизвестные.

На следующий день эвакуации повторились. Письма начали приходить на электронные адреса судов почти каждый рабочий день.

В списки «минеров» попадали детские сады, школы, музеи, станции метро, вокзалы, аэропорт Пулково, административные здания, торговые центры, медицинские учреждения, вузы, колледжи и другие объекты.

Самыми массовыми стали эвакуации 16 января. В этот день на улицу вывели 40 тыс. 955 человек. На наличие опасных предметов провели 1 тыс. 758 зданий, включая роддомы и магазины «Магнит» и «Пятерочка».

Сложнее всего эвакуации проходят в детских садах и школах. Так, в школе №246 на Планерной улице дети устроили давку в коридорах. Видео с кричащими школьниками опубликовали в интернете. После чего проверить учебное заведение решила прокуратура.

Эвакуации прекратились в новогодние праздники. Но затем снова возобновились. В первый день после каникул в городе эвакуировали 9 тыс. 729 человек. В списке анонимов оказались 267 объектов, в том числе аэропорт Пулково и Государственный Эрмитаж.

В январе «минеры» вновь напомнили о 120 биткоинах. На электронный адрес Красногвардейского районного суда пришло письмо с ультиматумом.

«Еще 1-2 недели Малофей поморозится с возвратом крипты и будете эвакуироваться 2 раза в день — утром и ближе к вечеру», — заявили неизвестные.

Установить личности «минеров» до сих пор не удалось. Неизвестные используют для отправки сообщений сервисы Protonmail или Startmail, которые позволяют максимально сохранить анонимность. По предположению собеседника BBC, близкого к правоохранительным органам, отправлять письма могут с Украины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 29 января в Петербурге эвакуируют районные суды.