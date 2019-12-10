Прокуратура проверит давку при эвакуации в школе на Планерной

Прокуратура Приморского района Петербурга организовала проверку в связи с сообщениями о давке в школе №246 на Планерной улице. Дети столпились в коридорах во время эвакуации.

Ведомство установит все обстоятельства произошедшего и примет меры в случае необходимости.