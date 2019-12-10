Прокуратура проверит давку при эвакуации в школе на Планерной

Прокуратура проверит давку при эвакуации в школе на Планерной
Давка в школе. Скриншот видео: vk.com/unreleased_dtp

Прокуратура Приморского района Петербурга организовала проверку в связи с сообщениями о давке в школе №246 на Планерной улице. Дети столпились в коридорах во время эвакуации.

Ведомство установит все обстоятельства произошедшего и примет меры в случае необходимости.

«По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Петербурга.

Эвакуация в школе №246 прошла 9 декабря из-за ложного сообщения о минировании. В соцсетях разместили видео, на котором дети шумят и толкают друг друга. По словам человека, опубликовавшего ролик, школьники падали, топтали друг друга и ломали руки.

Информация о случаях травмирования пока не подтвердилась. В школу для выяснения обстоятельств выехал представитель отдела образования.

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