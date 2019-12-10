Школу на Планерной проверят после давки во время эвакуации

Представители отдела образования выехали в школу №246 на Планерной улице в Приморском районе Петербурга. Им предстоит проверить информацию о давке, возникшей во время эвакуации.

О давке в школе сообщили родители в соцсетях. Дети, по их словам, толпились, падали, топтали друг друга и «ломали руки». Сведения о травмах на данный момент не подтверждены, рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе Администрации Приморского района.

«В школу выехала представитель отдела образования, чтобы восстановить картину вчерашнего дня, чтобы была объективная информация, а не только сообщения в соцсетях», — уточнили в Администрации.

По итогам проверки будет дана оценка случившемуся.

Школа №246 была эвакуирована 9 октября. Учебное заведение получило анонимное письмо о минирование. Иноформация о заложенной бомбе не подтвердилось. Взрывчатых веществ и взрывных устройств в здании не обнаружено.