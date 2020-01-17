В Петербурге эвакуировали более 40 тысяч человек

В Петербурге 16 января эвакуировали 49 тыс. 955 человек. Причиной этого стали анонимные сообщения о минировании.

Как стало известно gazeta.spb.ru, утром в четверг на электронные адреса районных судов пришли письма с угрозами взрыва. Анонимы сообщали о «минировании» 1 тыс. 758 объектов.

На наличие взрывных устройств проверили 32 судебных заведений, 177 учебных заведений, 404 детсада, 1 тыс. 140 магазинов сети «Магнит» и «Пятерочка», а также пять роддомов. Ничего опасного обнаружено не было.

Обследование объектов завершили в 19:00, в мероприятиях были задействованы 736 сотрудников ОВД. В 1 тыс. 582 зданиях эвакуации по решению администрации не проводились.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 15 января в Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали около 15 тыс. человек.