Около 15 тысяч человек эвакуировали из-за сообщений о «минирований» в Петербурге

Сообщения о «минировании» больниц, школ, ТРК, магазинов, детских садов, а также районных судов Санкт-Петербурга оказались ложными.

14 сообщений о «минирований» пришли на адреса электронных почт судебных приставов 15 января.

Эвакуации прошли в Петродворцовом, Петроградском, Невском, Центральном, Калининском, Кронштадтском, Красногвардейском, Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском и Курортном районах.

Было осмотрено 658 объектов на предмет наличия взрывчатого вещества, его не обнаружили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.