Аноним-минер прервал процесс по делу о теракте в метро Петербурга

В Петербурге 28 ноября прервали рассмотрение дела о теракте в метро. Здание суда эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании.

Дело должны были рассмотреть в 1-м Западном окружном военном суде, однако процесс пришлось отложить. Об этом gazeta.spb.ru сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Если здание минируют, все эвакуируются. Подсудимые в том числе», — уточнили в пресс-службе.

Автозак с заключенными, как отмечают очевидцы, уехал от здания суда.

Сообщения о заложенных бомбах поступили на электронные адреса судов. Анонимы угрожают, что будут «минировать» здания до тех пор, пока им не переведут 120 биткоинов или 120 млн рублей.

Информация передана в правоохранительные органы. Проводится эвакуация. Пока к работе вернулся только Фрунзенский районный суд. Ничего опасного в здании не нашли.