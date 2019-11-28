Санкт-Петербургский суд заминировали и требуют 120 млн рублей

Санкт-Петербургский суд заминировали и требуют 120 млн рублей
Письмо пришло в Санкт-Петербургский суд. Фото: Объединенная пресс-служба судов

Неизвестный прислал на почту письмо, в котором заверил, что следит за всеми входами здания.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем сообщили в объединённой пресс-службе городских судов. На почту Санкт-Петербургского суда пришло оповещение о том, что здание якобы заминировано. Аноним требует вернуть ему 120 биткоинов, которые, по мнению автора послания, были украдены Константином Малофеевым с биржи WEX. Сообщения о взрывах обещают присылать до тех пор, пока минер не получит свои деньги назад. Он уверяет, что в суде находится взрывчатка, которая подорвет дом, если начнут съезжаться взрывотехники.

Правоохранительные органы уже в курсе происходящего. Они выясняют, кто мог прислать письмо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что анонимы в четвертый раз «заминировали» ЛГБТ-кинофестиваль в Петербурге.

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