Анонимы в четвертый раз «заминировали» ЛГБТ-кинофестиваль в Петербурге

Неизвестный сообщил, что в пространстве «Пальма» в центре Петербурга заложена бомба. В здании проходит ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок».

Взрывотехники с собаками прибыли в здание вечером 17 ноября. В пространстве в этот момент находилось около 200 человек.

«Итак, абсурд продолжается. Нас снова «минируют». Четвёртый раз подряд», — сообщили организаторы кинофестиваля в соцсетях.

Как стало известно gazeta.spb.ru, аноним сообщил, что в пространстве находятся торговцы наркотиками и заложена бомба.

Здание осмотрели, однако взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов обнаружено не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в полицию позвонила пьяная женщина. Она заявила, что взорвет дом на Малой Балканской улице. По словам женщины, на эти меры её вынудили пойти родственники — они не пускали её домой.