Из зданий судов в Петербурге эвакуировали больше тысячи человек

Из зданий судов в Петербурге эвакуировали больше тысячи человек
Эвакуауция 1-го Западного военного окружного суда. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Петербурге 28 ноября эвакуировали девять зданий судов. На улицу вывели 1 тыс. 329 человек.

Как стало известно gazeta.spb.ru, причиной эвакуации стали анонимные сообщения о минированиях. На электронные адреса судов пришли письма с угрозами взрыва. Анонимы требовали деньги — 120 биткоинов или почти 990 тыс. долларов. Вернуть их якобы должен был основатель группы «Царьград» Константин Малофеев. Сам предприниматель заверил, что не имеет отношения к краже биткоинов.

Письмо пришло в Санкт-Петербургский суд. Фото: Объединенная пресс-служба судов

Сообщения о взрывах поступили в суды, расположенные в Кировском, Красногвардейском, Московском, Пушкинском и Центральном районах. Здания осмотрели 89 сотрудников правоохранительных органов. Ничего опасного обнаружено не было. Осмотр завершился к 16:25, к работе последний из эвакуированных судов вернулся около 17:40.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за сообщения о минировании в суде прервали рассмотрение дела о теракте в метро Петербурга.

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