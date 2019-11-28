Константин Малофеев прокомментировал свою причастность к минированию судов

Предприниматель уверяет, что не имеет к происходящему никакого отношения и просит не распространять ложную информацию.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе Константина Малофеева. В тексте сказано, что письмо о минировании различных объектов пришло в редакцию телеканала «Царьград» еще в среду. Послание расценили как террористическую угрозу и направили заявление в ФСБ России с просьбой разобраться в ситуации.

Предпринимать подчеркивает, что не имеет отношения к краже биткоинов, а также к бирже WEX. Он считает, что некто хочет его дискредитировать.

Напоминаем, что сразу несколько судов Петербурга и Москвы были эвакуированы из-за сообщений о минировании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Санкт-Петербургский суд заминировали и требуют 120 млн рублей. Неизвестный прислал на почту письмо, в котором заверил, что следит за всеми входами здания.