«Минирующие» суды Петербурга анонимы поставили ультиматум Малофееву

&#171;Минирующие&#187; суды Петербурга анонимы поставили ультиматум Малофееву
Сообщение о "минировании". Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Анонимы, терроризирующие Петербург сообщениями о «минированиях», грозятся удвоить количество писем. Ультиматум они поставили предпринимателю Константину Малофееву.

Неизвестные требуют от бизнесмена биткоины, которые он, якобы, задолжал.

«Еще 1-2 недели Малофей поморозится с возвратом крипты и будете эвакуироваться 2 раза в день — утром и ближе к вечеру», — написали анонимы (орфография и пунктуация сохранены).

Письмо пришло на электронный адрес Красногвардейского районного суда в 10:03 утра 20 января, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В понедельник в городе эвакуировали Петродворцовый, Красногвардейский, Ленинский, Куйбышевский, Октябрьский, Колпинский, Дзержинский, Сестрорецкий и Смольнинский районные суды. Часть из них вернулась к работе, однако затем была снова эвакуирована.

Письма с угрозами взрыва начали приходить на электронные адреса судов Петербурга в конце ноября. В список «минеров» попадают больницы, суды, школы, университеты, станции метро, музеи, детские сады, мосты и другие объекты. Анонимы грозятся отправлять сообщения до тех пор, пока не получат 120 биткоинов. Деньги им, якобы, задолжал предприниматель, глава медиагруппы «Царьград ТВ» Константин Малофеев.

Сам Малофеев свою причастность к пропаже биткоинов отрицает. Анонимные письма он назвал попыткой дискредетировать его.

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