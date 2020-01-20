Районные суды Петербурга эвакуируют из-за угрозы взрыва

Рабочая неделя в Петербурге началась с серии эвакуаций. Анонимные сообщения о минировании утром в понедельник, 20 января, получили районные суды.

Письма с угрозами взрыва пришли в Петродворцовый, Красногвардейский, Ленинский, Куйбышевский и Октябрьский районные суды, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Здания предстоит проверить на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Письма с угрозами взрыва начали приходить в конце ноября 2019 года. В список «минеров» попали торговые центры, детские сады, школы, университеты, станции метро, театры, музеи, больницы, вокзалы и другие здание. Ни одно из сообщений не подтвердилось. Все угрозы оказались ложными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 17 января в Петербурге массово эвакуировали детские сады, школы и гимназии. Анонимы заявили, что «эта музыка будет вечной».