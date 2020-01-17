В Петербурге эвакуируют школы и детские сады

Эвакуация оставила воспитанников детских садов Петербурга без тихого часа. Причиной этого стали анонимные сообщения о минировании.

Письма с угрозами взрыва пришли на электронные адреса районных судов 17 января. Анонимы сообщили о минировании школ и детских садов.

В список попали более 80 школ и гимназий, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. В том числе, школы №640, №356, №619, №362, №225, №138, №1 и другие.

«Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки», — написал аноним.

Помимо этого, эвакуации коснулись по меньшей мере трех детских садов. На наличие опасных предметов проверяют детский сад №85 на проспекте Наставников, №118 на Будапештской улице и №73 на Ленинском проспекте. Родители сетуют на то, что эвакуации пришлись на тихий час.

«Как тихий час почти, так понеслось», — пожаловалась петербурженка в соцсетях.

Анонимы также сообщили о минировании вагонов метро на желтой ветке. Вероятно, речь идет об оранжевой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что 16 января в Петербурге эвакуировали более 40 тыс. человек.