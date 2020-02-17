Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу

Комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений полностью закрыт. Решение принято в связи с усилением ветра в понедельник, 17 февраля.

Сформировавшийся на севере Скандинации циклон привел к ухудшению погодных условий в Петербурге и вызвал угрозу наводнения.

«В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности», — сообщили в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений.

Для предотвращения угрозы наводнения разработан план маневрирования защитными затворами. Дамба полностью закрылась в 14:50. В Дирекции предупредили, что судоходство по Кронштатскому корабельному фарватеру остановлено.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в ночь на 18 февраля юго-западный ветер усилится до 25-28 м/с. Ожидается, что уровень воды в Неве поднимется до 160-180 см.

Движение автомобилей по дамбе осуществляется в штатном режиме. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за шквального ветра в Петербурге закрыли скверы и сады.