В Петербурге и Ленобласти падают деревья, дожди затапливают улицы

Стихия продолжает бушевать в Санкт-Петербурге и Ленобласти. На Выборгском шоссе ели упали дорогу, перегородив путь в районе Медного озера.

Фото: vk.com/spb_today

С крышы дома на улице Осипенко ветер оторвал лист железа, приезжали пожарные, которая его сняли.

Фото: vk.com/spb_today

В Мурино же затопило Воронцовский бульвар, вода прибывает, из подъезда выйти невозможно. Скорые разворачиваются из-за невозможности подъехать.

Фото: vk.com/spb_today

У въезда в Кудрова ветер почти снёс светофор, он опасно болтается прямо над машинами.

Фото: vk.com/spb_today

Обо всех этих случаях сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу. Движение транспорта по дамбе осуществляется в штатном режиме. Водителей просят быть осторожными.