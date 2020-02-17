Стихия продолжает бушевать в Санкт-Петербурге и Ленобласти. На Выборгском шоссе ели упали дорогу, перегородив путь в районе Медного озера.
Фото: vk.com/spb_today
С крышы дома на улице Осипенко ветер оторвал лист железа, приезжали пожарные, которая его сняли.
Фото: vk.com/spb_today
В Мурино же затопило Воронцовский бульвар, вода прибывает, из подъезда выйти невозможно. Скорые разворачиваются из-за невозможности подъехать.
Фото: vk.com/spb_today
У въезда в Кудрова ветер почти снёс светофор, он опасно болтается прямо над машинами.
Фото: vk.com/spb_today
Обо всех этих случаях сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу. Движение транспорта по дамбе осуществляется в штатном режиме. Водителей просят быть осторожными.