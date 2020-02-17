В Петербурге и Ленобласти падают деревья, дожди затапливают улицы

В Петербурге и Ленобласти падают деревья, дожди затапливают улицы
В городе объявлен оранжевый уровень опасности. Фото: https://vk.com/spb_today

Стихия продолжает бушевать в Санкт-Петербурге и Ленобласти. На Выборгском шоссе ели упали дорогу, перегородив путь в районе Медного озера.

Фото: vk.com/spb_today

С крышы дома на улице Осипенко ветер оторвал лист железа, приезжали пожарные, которая его сняли.

Фото: vk.com/spb_today

В Мурино же затопило Воронцовский бульвар, вода прибывает, из подъезда выйти невозможно. Скорые разворачиваются из-за невозможности подъехать.

Фото: vk.com/spb_today

У въезда в Кудрова ветер почти снёс светофор, он опасно болтается прямо над машинами.

Фото: vk.com/spb_today

Обо всех этих случаях сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу. Движение транспорта по дамбе осуществляется в штатном режиме. Водителей просят быть осторожными.

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