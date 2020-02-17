На Ветеранов ветром снесло дорожные знаки

В результате инцидента никто не пострадал. Знаки пока что лежат на дороге.

Все случилось сегодня вечером, 17 февраля. Обо всем сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Дорожные знаки упали на проспекте Ветеранов недалеко от торгового центра «Ульянка» из-за натиска ветра. Кажется, никто не пострадал. Судя по снимкам, которые выкладывают в интернете, конструкции не мешают проезду.

Напоминаем, что сотрудники МЧС предупреждали о сильном ветре в ближайшие дни – до 22 метров в секунду. Петербуржцам стоит быть внимательнее и избегать хлипкие конструкции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти падают деревья, дожди затапливают улицы.