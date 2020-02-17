Степаненко прокомментировала беременность новой жены Петросяна

Она заявила, что ничего плохого в новости не видит.

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля. Своим мнением шоувумен Елена Степаненко поделилась в «Пусть говорят». Она, услышав о предполагаемой беременности Татьяны Брухуновой, сказала лишь, что «это хорошо». Получается, экс-супруга известного комика не имеет ничего против его новой возлюбленной. При этом сами супруги никак не реагирует – ни на слухи о свадьбе, ни на заметки об ожидании ребенка.

Художник Никас Сафронов же считает, что Петросян, должно быть, счастлив. Он заверил, что шоумен любит детей и очень их хочет. Также Сафронов уверен, что с появлением малыша он «сбросил лет 30».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петросян заплатил Степаненко миллиард рублей перед уходом к помощнице.