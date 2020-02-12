Петросян заплатил Степаненко миллиард рублей перед уходом к помощнице

Деньги он перевел супруге на счет перед Новым годом в 2017 году.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». По информации издания, юморист Евгений Петросян в конце декабря 2017 года перевел Елене Степаненко миллиард рублей. Ему пришлось также выплатить комиссию в 0,001 процента. Уточняется, что на счету Петросяна тогда было более двух миллиардов рублей.

Знакомые Петросяна и Степаненко помнят об этом случаи и рассказывают, что 2018-й год юмористка встречала в одиночестве, а ее супруг тем временем находился у помощницы.

Напоминаем, что СМИ уже поженили Петросяна и Брухунову, но молодожены отказываются подтверждать слухи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-стилист Пугачевой раскритиковал молодую жену Петросяна. Он назвал девушку «чучелом» и заявил, что не собирается работать с таким человеком.