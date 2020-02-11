Экс-стилист Пугачевой раскритиковал молодую жену Петросяна

Он назвал девушку «чучелом» и заявил, что не собирается работать с таким человеком.
Об этом стало известно 11 февраля. Своим мнением поделился стилист Джордж Ровалс. Он заявил, что Татьяна Брухунова не достойна того, чтобы с ней работал звездный специалист. Ровалс напомнил, что сотрудничал с Джулией Робертс, так что после этого он просто не может работать с женой юмориста. Стилист заявил, что Брухунова – «ходячее чучело», а также он не понимает, как такую женщину можно было взять в жены.
«Старик зацепил малолетку, вот и все!»
— подытожил он.
Напоминаем, что Брухунова призналась: у нее есть комплексы по поводу внешности, которые она старается оставить в прошлом. Женщина работает над принятием себя и своих недостатков. Ее также раздражает, когда о ней говорят только как о «довеске» Петросяна.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ветлицкая продемонстрировала платье более чем за 300 тыс. рублей.