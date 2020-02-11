Ветлицкая продемонстрировала платье более чем за 300 тыс. рублей

Ветлицкая продемонстрировала платье более чем за 300 тыс. рублей
Ветлицкая показала дорогое платье. Фото: https://www.instagram.com/n_vetlitskaya/

Серебристое мини-платье поразило поклонников не меньше, чем выступление.

Об этом стало известно 10 февраля. Певица Наталья Ветлицкая выступила на «ВТБ-арене» в рамках Big Love Show. Она предстала перед публикой в коротком платье, дизайнером которого является модельер Филипп Плейн. Известно, что наряд стоил как минимум 339 тысяч рублей.

Напоминаем, что это – не первое выход на сцену Ветлицкой спустя длительный перерыв. Артистка покидала Россию, долгое время жила в Испании и даже говорила, что не собирается на родину. По какой-то причине она вернулась в Москву и сразу анонсировала несколько концертов. Первый не произвел сильного впечатления на публику, а вот второе понравилось куда больше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Соседов раскритиковал Ветлицкую, которая вернулась на сцену спустя 15 лет. Музыкальный критик считает, что ее выступление можно назвать «весьма провинциальным».

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