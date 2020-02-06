Соседов раскритиковал Ветлицкую, которая вернулась на сцену спустя 15 лет

Музыкальный критик считает, что ее выступление можно назвать «весьма провинциальным».

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал выступление певицы Натальи Ветлицкой, которая покинула сцену на 15 лет. Он считает его ужасным и подчеркнул, что артистка пела под фонограмму. Соседов не считает Велицкую харизматичной, так что смотреть на нее ему не нравится.

«Наташа совершенно не чувствует сцену и публику. Так можно петь только у себя дома, в испанской гостиной, после рюмашки»,

— поделился он впечатлениями.

Напоминаем, что Ветлицкая уезжала из России в Испанию, где пыталась строить бизнес. Она неоднократно критиковала страну, но затем вернулась на родину – видимо, для заработка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Соседов объяснил, почему люди следят за Бузовой.