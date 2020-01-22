Соседов объяснил, почему люди следят за Бузовой

Соседов объяснил, почему люди следят за Бузовой
Соседов обвинил Бузову в накрутке. Фото: Instagram

Журналист уверен, что подпискам нравится образ жизни богатой звезды.

Об этом стало известно 22 января. Обо всем рассказал журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. Он заверил, что люди подписываются на Instagram-аккаунт певицы и телеведущей Ольги Бузовой не потому, что им нравится ее музыка, а из-за ее образа жизни. Соседов также выразил мнение, что звезда накручивает подписчиков, так что далеко не все из 19 миллионов – реальные люди, передает «Слово и Дело».

«Здесь много пыли в глаза и накруток. Все это очень фальшиво. Я не верю, что люди искренно ее ценят и любят»,

— заявил Соседов.

Он не исключает, что Бузова интересная личность для изучения, так как она словно зомбирует людей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анна Бузова поздравила сестру с днем рождения, несмотря на ссору. Сестры, которые раньше постоянно общались и виделись, теперь даже не подписаны друг на друга в соцсетях.

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