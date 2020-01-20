Анна Бузова поздравила сестру с днем рождения, несмотря на ссору

Сестры, которые раньше постоянно общались и виделись, теперь даже не подписаны друг на друга в соцсетях.

Свое поздравление Анна Бузова выложила в Instagram-аккаунте. Девушка, несмотря на ссору, решила поздравить сестру с днем рождения. Она смонтировала видео с общими фотографиями, а фоном прочитала трогательное стихотворение. Анна оказалась немногословна и просто пожелала певице быть самой счастливой. Артистка сделала репост записи к себе в «сториз» и коротко написала: «Спасибо».

До сих пор девушки не подписаны друг на друга и не проводят вместе время. В последний раз они были вынуждены увидеться на дне рождении отца – и то Анна и Ольга сидели не рядом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что оголившаяся Бузова поздравила себя с днем рождения. Певице исполнилось 34 года. В честь этого она выложила откровенное фото и выпустила новую песню.