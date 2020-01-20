Оголившаяся Бузова поздравила себя с днем рождения

Певице исполнилось 34 года. В честь этого она выложила откровенное фото и выпустила новую песню.

Певица и телеведущая Ольга Бузова отмечает свое 34-летие сегодня, 20 января. Звезда не стесняясь рассказала, что с годами она становится только лучше. Бузова убеждена, что может считать себя мудрой и безупречной. Всех своих подписчиков она заверила, что природа создает людей прекрасными и нужно лишь беречь свой храм, работать над собой. Певица заявила, что любит себя, несмотря ни на что, и это главное, чему она научилась за последние годы. Бузова поздравила себя с днем рождения и поблагодарила родителей за жизнь.

В комментариях телеведущую поздравляют ее друзья и коллеги. Бородина пожелала ей оставаться в центре внимания и чувствовать себя особенность, а блогер Давид Манукян в очередной раз публично признался певице в любви.

В честь праздника Бузова порадовала поклонников новой песней — «В огне».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манукян смеется, читая новости об их романе с Бузовой. Блогер отрицает все обвинения в том, что он якобы избивает певицу и кричит на нее.