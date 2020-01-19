Манукян смеется, читая новости об их романе с Бузовой

Блогер отрицает все обвинения в том, что он якобы избивает певицу и кричит на нее.

Блогер Давид Манукян отреагировал на некоторые слухи в Instagram-аккаунте. Он почитал некоторые новости из прессы и был удивлен, сколько всего о нем пишут. Так, например, журналисты писали о том, что Манукян якобы кричит на Бузову и бьет ее, если ему что-то не нравится. Блогер не смог сдержать смеха, когда читал заметку. Он уверяет, что никогда такого не было и не будет.

Напоминаем, что Бузова развелась с бывший мужем несколько лет назад и все это время пыталась найти свою любовь. После участия в «План Б» она заявила, что счастлива вне проекта. Ее избранников оказался блогер Манукян, с которым певица изначально сотрудничала. Сейчас у парочки есть совместное тату, а все свободное время они проводят вместе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мать Бузовой считает, что дочь и Манукян развлекаются. Ирина Александровна скептически настроена по отношению к блогеру.