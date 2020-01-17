Мать Бузовой считает, что дочь и Манукян развлекаются

Ирина Александровна скептически настроена по отношению к блогеру.

Певица Ольга Бузова спустя несколько лет одиночества наконец нашла свою любовь. Избранников дивы стал блогер Давид Манукян, с которым звезда отравилась отдыхать в Таиланд. Многие убеждены, что совсем скоро пара объявит о свадьбе – Ольга и Давид уже сделали парные татуировки и вовсю демонстрируют нежные чувства к друг другу. На торжество намекают и подруги певицы – своими комментариями и постами.

Тем не менее, мать Ольги Бузовой не уверена в таком исходе событий. Она заявила, что ничего не знает о свадьбе и что если узнает, то обязательно расскажет. Ирина отметила, что знает Давида только визуально и что «все хорошие, когда спим зубами к стенке». Мать Бузовой подчеркнула, что не стремиться как можно быстрее выдать дочь замуж.

«А что, выход замуж что-то гарантирует? Мы уже там были. Поэтому тут дело такое… Нравится развлекаться, пусть развлекается»,

— заявила она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манукян заверил, что ему не нужны деньги Бузовой.