Манукян заверил, что ему не нужны деньги Бузовой

Манукян заверил, что ему не нужны деньги Бузовой
Ольга Бузова со своим возлюбленным. Фото: Instagram

Блогера не раз обвиняли в нахлебничестве – фанаты певицы считают, что ему нужны от нее слава и деньги.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Обо всем рассказала блогер Давид Манукян в своем Instagram-аккаунте. Он опроверг все слухи о том, что якобы живет за счет певицы Ольги Бузовой. Блогер заверил, что может позволить себе отдых за границей и платить за себя сам. Он также подчеркнул, что никогда не брал денег у девушек и стремиться зарабатывать сам.

«Я всегда сам себя оплачиваю. Более того, в большой компании я плачу за всех. Не верьте тому, что пишут в желтой прессе»,

— написал он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова страстно поцеловала блогера Давида Манукяна после неожиданного подарка. В комментариях под постом Давид написал, что он грубиян. В ответ Бузова назвала его ласковым.

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