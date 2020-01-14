Бузова страстно поцеловала блогера Давида Манукяна после неожиданного подарка

Бузова страстно поцеловала блогера Давида Манукяна после неожиданного подарка
Ольга Бузова со своим возлюбленным. Фото: Instagram

Певица Ольга Бузова отдыхает вместе с блогером Давидом Манукяном в Таиланде. Ведущая «Дома-2» похвасталась в соцсети подарком от бойфренда.

Бузова опубликовала видео, как возлюбленный вручил ей крупный букет цветов. Видно, что певица искренне удивилась подарку, она светилась от счастья.

«Самой красивой девушке на свете», — заявил 26-летний Манукян в Instagram.

После она страстно поцеловала бойфренда.

В комментариях под постом Давид написал, что он грубиян. В ответ Бузова назвала блогера ласковым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Ольга Бузова и ее возлюбленный Давид Манукян сделали парные татуировки. Нательные рисунки они продемонстрировали на своих страничках в Instagram.

давид манукян инстаграм ольга бузова
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти уже можно подать заявления на прием детей в первый класс
Бузова страстно поцеловала блогера Давида Манукяна после неожиданного подарка
Петербуржца, напавшего на брокеров с топором, освободили из-под стражи
Комитет по благоустройству Петербурга покажет зимнюю уборку без снега
«Я побелела от страха»: Полина Гагарина рассказала о жутком ...
Дочь Дмитрия Маликова рассказала о «гениальной диете»
Нюша и ее муж показали оригинальную позу на пляже
Ани Лорак восхитила фанатов новым образом