Бузова страстно поцеловала блогера Давида Манукяна после неожиданного подарка

Певица Ольга Бузова отдыхает вместе с блогером Давидом Манукяном в Таиланде. Ведущая «Дома-2» похвасталась в соцсети подарком от бойфренда.
Бузова опубликовала видео, как возлюбленный вручил ей крупный букет цветов. Видно, что певица искренне удивилась подарку, она светилась от счастья.
«Самой красивой девушке на свете», — заявил 26-летний Манукян в Instagram.
После она страстно поцеловала бойфренда.
В комментариях под постом Давид написал, что он грубиян. В ответ Бузова назвала блогера ласковым.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Ольга Бузова и ее возлюбленный Давид Манукян сделали парные татуировки. Нательные рисунки они продемонстрировали на своих страничках в Instagram.