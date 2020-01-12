Певица Бузова и блогер Давид Манукян сделали парные татуировки

Российская певица и телеведущая, известная по шоу «Дом-2», сделала парную татуировку со своим молодым человеком — новосибирским блогером Давидом Манукяном.

Звездная парочка продемонстрировали в своих Instagram-аккаунтах свои парные нательные рисунки, которые они набили на руках. На опубликованных снимках видны два запястья — мужское и женское, на которых набиты одинаковые знаки бесконечности. Бузова также опубликовала видео с татуировками, подписав его хэштегом #ДАВАЙНАВСЕГДА.

Поклонники певицы поздравили ее в комментариях под свежими постами с возможным замужеством, а также пожелали возлюбленным счастья. Официального заявления о свадьбе с Манукяном Бузова пока не давала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мария Погребняк рассказала, что думает о женихе Бузовой.