Мария Погребняк рассказала, что думает о женихе Бузовой

Певица Ольга Бузова встречается с блогером Давидом Манукяном. Подруга телеведущей, Мария Погребняк, рассказала, что думает о ее романе.
Спустя три года после скандального развода Бузова наконец обрела свое счастье. 33-летняя телеведущая отдыхает вместе с 26-летним возлюбленным в Куршевеле. Они активно делятся с поклонниками совместными снимками. Звезда сменила локацию и отправилась в Таиланд. Совсем скоро Давид должен присоединиться к ней.
По словам Погребняк, Манукян как никто другой достоин быть рядом с ее лучшей подругой. Она подчеркнула, сообщает «КП», что всегда на связи с Бузовой.
«Видно, как сильно они друг друга любят», — заявила супруга футболиста Павла Погребняка.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Бузова улетела отдыхать с намеком на скорое торжество с новым возлюбленным.