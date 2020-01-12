Мария Погребняк рассказала, что думает о женихе Бузовой

Бузова отмечает, что выставлять на публику эти отношения ей бы не хотелось. Фото: Instagram

Бузова отмечает, что выставлять на публику эти отношения ей бы не хотелось. Фото: Instagram

Певица Ольга Бузова встречается с блогером Давидом Манукяном. Подруга телеведущей, Мария Погребняк, рассказала, что думает о ее романе.

Спустя три года после скандального развода Бузова наконец обрела свое счастье. 33-летняя телеведущая отдыхает вместе с 26-летним возлюбленным в Куршевеле. Они активно делятся с поклонниками совместными снимками. Звезда сменила локацию и отправилась в Таиланд. Совсем скоро Давид должен присоединиться к ней.

По словам Погребняк, Манукян как никто другой достоин быть рядом с ее лучшей подругой. Она подчеркнула, сообщает «КП», что всегда на связи с Бузовой.

«Видно, как сильно они друг друга любят», — заявила супруга футболиста Павла Погребняка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Бузова улетела отдыхать с намеком на скорое торжество с новым возлюбленным.