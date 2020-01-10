Бузова улетела отдыхать с намеком на скорую свадьбу

Подписчики певицы уверены, что скоро их любимая звезда выйдет замуж.

О поездке за границу телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала в Instagram-аккаунте. Для отпуска она выбрала Таиланд – вместе с возлюбленным блогером Давидом Манукяном девушка выбрала шикарную виллу. Вот только есть одно но: ни певица, ни ее избранник не выкладывают совместных фотографий и сториз. Бузова уже успела встретиться с подругами и посвятить им один из постов, написав следующее: «Мои любимые сестренки. Не виделись год! Кошмар, так нельзя! Это срочно нужно исправлять, тем более у нас скоро будет столько поводов увидеться».

Фанаты решили, что Бузова намекает на скорую свадьбу с Манукяном. Вполне возможно, что у певицы сейчас девишник и она вовсю готовится к важному событию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Давид Манукян показал Бузову без макияжа. Число подписчиков Бузовой в соцсети достигло 18 млн. После этой новости она страстно целуется с бойфрендом, говоря при этом, что «не накрашенная».