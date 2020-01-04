Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле. На горнолыжном курорте 26-летний бойфренд рассказал ей о радостной новости.

Бузова поделилась видео, которое было сделано в номере отеля. Ролик начинается с того, что 33-летняя телеведущая разбирает чемоданы. Тогда к ней подходит возлюбленный и начинает задавать вопросы, указывая на телефон.

«Это что такое? Это что такое?» — произносит Манукян.

Число подписчиков Бузовой в соцсети достигло 18 млн. После этой новости она страстно целуется с бойфрендом, говоря при этом, что «не накрашенная».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о признании Ольги Бузовой. Она рассказала подписчикам, что живет с новым бойфрендом.