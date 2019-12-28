Ольга Бузова призналась, что живет с блогером Давидом Манукяном

Ольга Бузова призналась, что живет с блогером Давидом Манукяном
Бузова отмечает, что выставлять на публику эти отношения ей бы не хотелось. Фото: Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова наконец-то призналась, кому в течение последних нескольких месяцев принадлежит её сердце.

Главной интригой последнего времени для поклонников Бузовой и зрителей телешоу «План Б» было решение ведущей относительно претендентов на её сердце. Однако звезда удивила как поклонников, так и участников программы, отказав всем.

Уже длительное время фанаты телеведущей подозревали, что у неё есть романтические отношения с 26-летним YouTube-блогером Давидом Манукяном. Не так давно Ольга Бузова откровенно призналась резиденту Comedy Club и коллеге по «Плану Б» Тимуру Батрутдинову: «Я решила пропустить «План В» и «План Г» и перешла сразу к «Плану Д». Его зовут Давид. Мы живем вместе», — заявила Бузова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова и Манукян записали совместную новогоднюю композицию.

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Ольга Бузова призналась, что живет с блогером Давидом Манукяном