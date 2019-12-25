Бузова записала песню про Новый год с предполагаемым возлюбленным

Бузова записала песню про Новый год с предполагаемым возлюбленным
Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

Обложкой сингла стала фотография, на которой певица и блогер держат ртом одну мандаринку.

Премьера песни состоялась 24 декабря. Певица и телеведущая Ольга Бузова не предупреждала поклонников заранее о выходе новой песни – она появилась в сети неожиданно. Звезда отметила, что хотела порадовать россиян и подарить им новогоднее настроение. Неизвестно, порадует ли дуэт клипом.

Песню про шампанское, мандаринки и подготовку к Новому году Ольга спела не одна, а вместе с блогером Dava. Поклонники убеждены, что между ними есть роман, а певица и блондин активно подогревают эти слухи – на обложку сингла они поставили милую фотографию.

На данный момент песня является одной из самых скачиваемых в России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что директор Бузовой прокомментировал слухи о ее романе с блогером. Певица и ее знакомый часто снимают совместные видео, а 21 декабря звезда выложила ролик, на котором они целуют друг друга в щеки.

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