Директор Бузовой прокомментировал слухи о ее романе с блогером

Он не уверен, что певица хочет выйти замуж за своего нового ухажера.

Певица Ольга Бузова несколько лет назад громко развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым и с тех пор мечтает найти свою любовь. Она участвовала в двух шоу на ТНТ, в рамках который искала мужа, но безрезультатно. В последнее время рядом с Ольгой Бузовой часто видят обаятельного блондина – блогера Давида Манукяна. Певица и ее знакомый часто снимают совместные видео, а 21 декабря звезда выложила ролик, на котором они целуют друг друга в щеки.

Пиар-менеджер Ольги Бузовой рассказала изданию «Телепрограмма», что они хорошо общаются, но он не понимает, возможны ли между ними серьёзные отношения.

Тем временем Манукян постоянно делает комплименты певицы, а недавно написал под постом, что любит ее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова за 45 минут выступления на корпоративе возьмет 6 млн рублей.