Бузова за 45 минут выступления на корпоративе возьмет 6 млн рублей

Эксперты считают, что за Новый год звезда заработает около 100 миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Обо всем сообщают различные СМИ, ссылаясь на собственные источники. Певица Ольга Бузова готова выступать на любом корпоративе 45 минут, если ей заплатят 6 миллионов рублей. Несмотря на то, что сумма кажется неподъемной, эксперты уверяют, что певица вполне может заработать 100 миллионов рублей.

Напоминаем, что недавно артистка купила себе квартиру – за нее она отдала 120 миллионов рублей. Так что не удивительно, что Бузова собирается усердно работать – тем более, скоро она собирается отправляться на отдых.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова призналась, что ей пришлось переспать с блогером ради клипа. На самом деле Ольга Бузова решила пошутить над всеми, кто убежден, что она состоит в отношениях с блондином.