Бузова призналась, что ей пришлось переспать с блогером ради клипа

Певица сняла шуточный ролик о съемке «Лайкера».

Видеозапись появилась в Instagrm-аккаунте певицы Ольги Бузовой сегодня, 18 декабря. Главные роли исполнили сама певица и блогер Давид Манукян. Режиссер ими командует на протяжении съемок «Лайкера» и говорить, что делать. В какой-то момент он уверяет, что им нужно переспать – и звезды якобы так и делают.

На самом деле Ольга Бузова решила пошутить над всеми, кто убежден, что она состоит в отношениях с блондином. Фанаты певицы не раз спрашивали у нее, есть ли у нее чувства к Манукяну. Телеведущая уверяет, что их связывает дружба и некоторые рабочие момент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Олег Майами рассказал о романе с Ольгой Бузовой. Расстаться паре пришлось после того, как певица увидели совместные фотографии Майами с моделью Аленой Шишковой. Ольга приревновала возлюбленного к красавице, и они приняли решение расстаться.