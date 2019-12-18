Олег Майами рассказал о романе с Ольгой Бузовой

Артист признался, что они встречались на протяжении семи месяцев, но не афишировали отношения.

Об этом стало известно 17 декабря. Обо всем Олег Майами рассказал в интервью для «Ходят слухи». Артист подтвердил слухи о том, что у него был роман с Ольгой Бузовой. Расстаться паре пришлось после того, как певица увидели совместные фотографии Майами с моделью Аленой Шишковой. Ольга приревновала возлюбленного к красавице, и они приняли решение расстаться. Олег заявил, что был счастлив с певицей и не жалеет об их отношениях. При этом он с самого начала понимал, что у них не будет истории вечной любви.

Сама Ольга Бузова не раз говорила, что после развода не состояла ни с кем в отношениях. Сейчас ей приписывают роман с блогером, но артистка опять же все отрицает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова удивила всех своим решением в финале шоу «План Б». Решение телезвезды поддержали многочисленные поклонники, отметив, что главное — искренность выбора.