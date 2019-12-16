Ольга Бузова удивила всех своим решением в финале шоу «План Б»

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова, за чувства которой боролись мужчины в шоу «План Б», удивила зрителей и участников неожиданным решением в финале программы.
Бузова не выбрала никого, выгнав с передачи двух участников-финалистов реалити-шоу Валерия Поповича и Романа Гриценко. В своем официальном Instagram певица объяснила, что не хотела обнадеживать ни одного из мужчин, поскольку не уверена в своих чувствах.
«Я знаю по себе, как это больно», — написала Бузова. Решение телезвезды поддержали многочисленные поклонники, отметив, что главное — искренность выбора. При этом напарник певицы, Тимур Батрутдинов, не был столь категоричен в своих решениях и оставил на проекте двух девушек. Ольга будет помогать соведущему с окончательным выбором.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время съемок программы «Бородина против Бузовой», Ольга устроила скандал и убежала с площадки.