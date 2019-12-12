Ольга Бузова устроила истерику и убежала со съемок шоу

Телеведущая заявила, что не хочет слушать оправдания «фальшивых парочек» на проекте.
Все случилось во время съемок программы «Бородина против Бузовой». Выпуск посвятили выяснениям отношений между новыми участниками проекта «Дом-2» – речь шла об Илье Подобрей и Александрой Узерцовой. Певица отметила, что считает поведение мужчины недостойным и предрекла ему и его возлюбленной уход с шоу. Когда участники попытались возразить, Ольга Бузова разгневалась и начала кричать, что не собирается слушать оправдания лживых людей и тратить на них время.
Собравшиеся во главе с Владом Кадони были шокированы. Певица так и не вернулась в студию, отказавшись выходить и не объяснив, в чем дело.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова снова не смогла правильно произнести слово – на этот раз фамилию Лещенко.