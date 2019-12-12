Ольга Бузова устроила истерику и убежала со съемок шоу

Ольга Бузова устроила истерику и убежала со съемок шоу
Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая заявила, что не хочет слушать оправдания «фальшивых парочек» на проекте.

Все случилось во время съемок программы «Бородина против Бузовой». Выпуск посвятили выяснениям отношений между новыми участниками проекта «Дом-2» – речь шла об Илье Подобрей и Александрой Узерцовой. Певица отметила, что считает поведение мужчины недостойным и предрекла ему и его возлюбленной уход с шоу. Когда участники попытались возразить, Ольга Бузова разгневалась и начала кричать, что не собирается слушать оправдания лживых людей и тратить на них время.

Собравшиеся во главе с Владом Кадони были шокированы. Певица так и не вернулась в студию, отказавшись выходить и не объяснив, в чем дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова снова не смогла правильно произнести слово – на этот раз фамилию Лещенко.

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