Полиция случайно нашла наркоплантацию, когда расследовала другое дело

Петербургские правоохранители случайно наткнулись на наркоплантацию в квартире на Васильевском острове, когда расследовали уголовное дело о финансовой пирамиде.

Как стало известно gazeta.spb.ru, обыск по уголовному делу «Семейный капитал» произошел в квартире одного из домов по Новосмоленской набережной. С этого адреса рассылались письма в госучреждения, чтобы помешать расследованию.

Квартиру снимали молодые люди из республики Коми 21 и 23 лет. Оба работали продавцами электронных сигарет. В их шкафу была найдена импровизированная теплица, в которой выращивалась марихуана. В квартире также нашли почти три десятка заготовленных пакетиков с товаром, который продавали через закладки.

По факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. Молодые люди задержаны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали троих наркосбытчиков, которые «сдали» друг друга.