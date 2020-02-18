Суд вынес приговор двоим закладчикам в Мурино

Суд признал виновными мужчину и женщину, которые обвинялись по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, суд установил, что двое приехали из Калужской области и обосновались в Мурино. Там они договорились о незаконном сбыте гашиша. Мужчина занимался расфасовкой наркотиков, а женщина прятала закладки, перенося их к месту в нижнем белье. Пока их не поймали, они успели заложить почти 6 грамм гашиша и еще 14 грамм у них было в запасе.

Оба признали свою вину.

Калининский районный суд назначил мужчине 4 года в исправительной колонии строгого режима, а женщине — 3 года в исправительно колонии общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция случайно нашла наркоплантацию, когда расследовала другое дело.