Главного врача Боткинской больницы уволили после побега четырех пациентов

Главного врача Боткинской больницы уволили после побега четырех пациентов
Главный врач Боткинской больницы уволен. Фото: pixabay.com

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец уволил главного врача Городской инфекционной больницы имени Боткина Алексея Яковлева.

Как пояснил глава комитета, увольнение произошло по инициативе работодателя. Исполнять обязанности главного врача Боткинской больницы временно будет Иван Федуняк, пишет «Доктор Питер».

Причины увольнения Яковлева не раскрываются. Однако, по слухам, на решение повлиял побег пациентов из карантинного бокса Боткинской больницы. Медучреждение самовольно покинула Алла Ильина, а следом еще трое пациентов. Двое из них вернулись в больницу добровольно. В карантине пациенты находились с признаками ОРВИ, их проверяли на наличие коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петроградский районный суд обязал Аллу Ильину вернутся в Боткинскую больницу. Еще один иск подан к пациенте Анне Рыбаковой.

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