Еще одну сбежавшую из карантина по коронавирусу через суд возвращают в больницу

Сбежавшая из карантина пациентка предстанет перед судом. Фото: pixabay.com

Сбежавшая из карантина пациентка предстанет перед судом. Фото: pixabay.com

Вторую сбежавшую пациентку пытаются вернуть в больницу через суд. Иск к ней подала Главный государственный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова.

Исковое заявление к пациентке Анне Рыбаковой зарегистрировал Невский районный суд. Материалы переданы судье.

Девушку через суд хотят принудительно поместить под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина», сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дата судебного заседания пока не назначена. Заинтересованными лицами в иске указаны Боткинская больница и 23 отдел полиции УМВД по Невскому району.

Напомним, 17 февраля Петроградский районный суд рассмотрит иск Главного санитарного врача к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из карантина по коронавирусу в больнице имени Боткина.

Следом за ней карантин самовольно покинули еще три пациента. Двое из них вернулись в медицинское учреждение для дополнительного обследования.