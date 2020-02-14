Двое сбежавших из карантина вернулись в Боткинскую больницу

Двое сбежавших из карантина вернулись в Боткинскую больницу
Двое сбежавших из карантина пациентов вернулись в больницу. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Вслед за Аллой Ильиной, сбежавшей из карантина по коронавирусу, Боткинскую больницу самовольно покинули еще трое пациентов. Двое из них уже вернулись в медучреждение.

Сейчас пациенты проходят дополнительное обследование в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина». Вернуться в учреждение они решили самостоятельно. Об этом gazeta.spb.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

«Люди должны пройти карантин и пройти специальные лабораторные обследования для подтверждения отрицательных результатов», — пояснили в ведомстве.

Будут ли в отношении третьего сбежавшего пациента приняты судебные меры, пока неизвестно.

Напомним, пациентка Алла Ильина сбежала из изолированного бокса для карантина по коронавирусу в больнице имени Боткина. Вернуть её в медицинское учреждение пытаются через суд. Иск к пациентке подала Главный государственный врач Петербурга Наталья Башкетова. Судебное заседание назначено на 17 февраля.

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