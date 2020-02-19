Жильцов дома на Обуховской Обороны эвакуировали из-за задымления

Жильцов дома на Обуховской Обороны эвакуировали из-за задымления
На проспекте Обуховской Обороны эвакуировали жильцов дома 197. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга эвакуировали жильцов дома №197 по проспекту Обуховской Обороны. Причиной этого стало задымление парадной днем 19 февраля.

По информации очевидцев, в подъезде загорелась проводка на щитках. На место происшествия прибыли пожарные. Людей в целях безопасности вывели из дома.

«Двадцать человек эвакуировано», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

Причиной задымления стало короткое замыкание в подвале, уточнили в спасательном ведомстве.

На месте работают пожарные. После того, как последствия задымления будут устранены, жители смогут вернуться в свои квартиры.

На проспекте Обуховской Обороны эвакуировали жильцов дома 197. Фото: vk.com/spb_today

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за пожара в одной из квартир дома 7 по Будапештской улице эвакуировали 70 человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задымление короткое замыкание новости спб проспект обуховской обороны эвакуация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Обвиняемый по делу Голунова полицейский признался в подбрасывании наркотиков
В Петербурге за день произошло сразу два ДТП с участием светофоров и ...
На маршрут Петербург — Петрозаводск выйдут обновленные «Ласточки»
В Петербурге с витрины библиотеки украли кукол, созданных художницей, ...
ЗакС Петербурга продлил срок действия региональной программы маткапитала до ...
Ленинградская область готовит дома к капремонту
Жильцов дома на Обуховской Обороны эвакуировали из-за задымления
В Петербурге сбежавшая из карантина девушка не пришла на свое судебное ...