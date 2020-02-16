Из-за квартирного пожара в Купчино эвакуировали 70 человек

Из-за квартирного пожара в Купчино эвакуировали 70 человек
Пожар произошел в квартире на Будапештской улице. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В результате пожара на Будапештской улице во Фрунзенском районе Петербурга эвакуировали 70 человек. Возгорание произошло в одной из квартир дома 7 по Будапештской улице.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу и Ленобласти, в пожаре пострадал один мужчина. Он отравился дымом и был госпитализирован.

Сообщение о возгорании поступило в 13:11 в воскресенье, 16 февраля. В трехкомнатной квартире в комнате площадью 10 кв. метров загорелась обстановка. Огонь охватил порядка 7 кв. метров.

На место выехали спасатели МЧС. Справиться с огнем и ликвидировать возгорание им удалось в 13:53. В целях безопасности с верхних этажей здания были эвакуированы люди. Вернуться в квартиры они смогут в ближайшее время.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, в ликвидации пожара на Будапештской были задействованы три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

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