Из-за квартирного пожара в Купчино эвакуировали 70 человек

В результате пожара на Будапештской улице во Фрунзенском районе Петербурга эвакуировали 70 человек. Возгорание произошло в одной из квартир дома 7 по Будапештской улице.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу и Ленобласти, в пожаре пострадал один мужчина. Он отравился дымом и был госпитализирован.

Сообщение о возгорании поступило в 13:11 в воскресенье, 16 февраля. В трехкомнатной квартире в комнате площадью 10 кв. метров загорелась обстановка. Огонь охватил порядка 7 кв. метров.

На место выехали спасатели МЧС. Справиться с огнем и ликвидировать возгорание им удалось в 13:53. В целях безопасности с верхних этажей здания были эвакуированы люди. Вернуться в квартиры они смогут в ближайшее время.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, в ликвидации пожара на Будапештской были задействованы три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.