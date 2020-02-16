На Будапештской полыхала трехкомнатная квартира

Пожар на Будапештской потушили. Фото: архив ГУ МЧС России по Петербургу

Пожар на Будапештской потушили. Фото: архив ГУ МЧС России по Петербургу

Во Фрунзенском районе Петербурга днем 16 февраля загорелась трехкомнатная квартира. Пожар произошел в доме 4 по Будапештской улице.

Сообщение о возгорании поступило в 13:11 в воскресенье. В комнате площадью 10 кв. метров загорелась обстановка. Огонь охватил порядка 7 кв. метров.

На место происшествия прибыли спасатели. Ликвидировать возгорание удалось в 13:53, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

В борьбе с огнем были задействованы три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

«Сведения о пострадавших уточняются», — добавили в пресс-службе спасательного ведомства.

Причина пожара пока не установлена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ликвидировали пожар в производственном здании бывшего завода «Красный треугольник» на набережной Обводного канала.