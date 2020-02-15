Спасатели ликвидировали пожар в производственном здании на набережной Обводного канала

Спасатели ликвидировали пожар в производственном здании на набережной Обводного канала.

В 07:24 мск пожар ликвидирован, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливаются.

В ночь на 15 февраля в здании бывшего завода «Красный треугольник» загорелась кровля. В 2:07 был объявлен ранг пожара №1-Бис, в 02:23 ранг пожара повышен до № 2.

В ликвидации пожара принимали участие 113 человек личного состава и 21 единица спецтехники. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Северной столицы спасатели тушили пожар в одной из квартир жилого дома. Возгорание распространилось на площади пяти «квадратов».